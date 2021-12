Des drones de surveillance DT-26 pour la Côte d'Ivoire

Le drone DT26 continue à être déployé

Le chef d'état-major des armées ivoirienne a annoncé que quatre drones DT-26 de surveillance du fabricant française Delair seraient prochainement livrés au pays afin de pouvoir prévenir des attaques de groupes armés dans le Nord du pays. Le drone DT26 est particulièrement connu en France pour ses opérations quotidiennes de surveillance au profit de grands opérateurs industriels comme la SNCF ou RTE (le gestionnaire du réseau de transport d'électricité) qui l'utilisent pour protéger leurs installations, notamment contre les vols de métaux. Mais sa déclinaison DT26ME Tactical est également utilisée dans des missions de sécurité et défense au sein des forces spéciales françaises, dans la Garde nationale du Niger, par la Croatie en surveillance de sa frontière, ainsi que dans le déploiement de l'OSCE en Ukraine afin de contrôler la bonne application du cessez-le feu dans l'Est du pays.

Des missions d'observation ou de renseignement

L'appareil à ailes fixe d'une envergure 3,3m et d'un poids de 15 kg est lancé grâce à une catapulte et peut réaliser des vols de près de 3 heures en patrouillant à 57 km/h jusqu'à 50 km de distance. Très silencieux, il peut emporter différents types de capteurs dont une caméra HD EO/IR girostabilisée dotée d'un zoom X30, un LIDAR, ou toute autre charge utile comme un "IMSI catcher" capable de collecter les références IMEI des téléphones portables présents sur une zone. Les informations sont ensuite transmises en temps réel vers les opérateurs et analystes pour une prise de décision rapide. Son atterrissage ventral peut être réalisé sur tout type de terrain.

La société développe désormais une version permettant une propulsion à hydrogène du DT26.