Dernière livraison du Boeing 747

Fin de la production du Boeing 747

Boeing et Atlas Air Worldwide se sont joints à des milliers de personnes dont des employés actuels et anciens, ainsi que des clients et des fournisseurs - pour célébrer la livraison du dernier Boeing 747 à Atlas, mettant fin à plus d'un demi-siècle de production.

Les employés de Boeing qui ont conçu et construit le premier Boeing 747, connu sous le nom de " Incredibles ", sont revenus pour être honorés à l'usine d'Everett où le voyage du Boeing 747 a commencé en 1967. L'usine a produit 1 574 avions au cours de la durée du programme.

" Nous sommes honorés de poursuivre notre longue histoire de vol de cet avion emblématique pour nos clients du monde entier ", a déclaré John Dietrich, président et directeur général d'Atlas Air Worldwide. "Atlas Air a été fondée il y a plus de 30 ans avec un seul Boeing 747-200 converti en avion-cargo, et depuis, nous avons parcouru le monde en exploitant presque tous les types de flotte du 747, y compris le Dreamlifter, le Boeing 747 Large Cargo Freighter de Boeing, pour le transport des pièces du Boeing 787 Dreamliner. Nous sommes reconnaissants à Boeing pour leur engagement commun en faveur de la sécurité, de la qualité, de l'innovation et de l'environnement, et pour leur partenariat visant à assurer le succès continu du programme 747 alors que nous exploitons l'avion pour les décennies à venir."

Le Boeing 747 : une icône de l'aviation

En tant que premier avion à deux couloirs et "jumbo jet", la "Reine des cieux" a permis aux compagnies aériennes de relier les gens sur de vastes distances et d'assurer des vols transocéaniques sans escale. Son développement a consolidé le rôle de Boeing en tant que leader de l'aviation commerciale.

Le design de base de l'avion, avec sa bosse caractéristique et ses sièges au pont supérieur, a ravi des générations de passagers et d'opérateurs. Boeing a continué à améliorer le design original avec des modèles tels que le Boeing 747-400 en 1988 et le modèle final Boeing 747-8 qui a été lancé en 2005 ; à travers tous les modèles, le jet a offert des économies d'exploitation et une efficacité inégalées aux marchés du voyage et du fret aérien.

Boeing, le leader mondial de l'aérospatiale

En tant que société aérospatiale mondiale de premier plan, Boeing développe, fabrique et entretient des avions commerciaux, des produits de défense et des systèmes spatiaux pour des clients dans plus de 150 pays. En tant que premier exportateur américain, l'entreprise tire parti des talents d'une base de fournisseurs mondiaux pour faire progresser les opportunités économiques, la durabilité et l'impact communautaire.

L'équipe diversifiée de Boeing s'engage à innover pour l'avenir, à mener avec durabilité et à cultiver une culture basée sur les valeurs fondamentales de l'entreprise que sont la sécurité, la qualité et l'intégrité.