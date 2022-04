Dégivrage des avions sur l'aéroport Paris Charles de Gaulle

Le besoin de dégivrer les avions

Lorsque les conditions hivernales empirent, des plaques de givre peuvent se former sur les différents avions présents sur le tarmac des aéroports. Une fine couche de givre peut avoir de très lourdes conséquences : blocage de parties mobiles (ailerons et volets), diminution de la portance de l’avion, augmentation de la vitesse de décrochage, risque d’endommagement des moteurs ou de la structure de l’avion (jets de givre, présent sur les pales des hélices, qui endommagent la carlingue de l’avion),... Les différents aéroports sont alors équipés de dégivreuses pour faire fondre le givre et permettre au trafic aérien de continuer en toute sécurité.

Le dégivrage du Groupe ADP

En fonction de la taille de l’avion, il faut en général quatre dégivreuses pour traiter efficacement un avion. Le dégivrage est effectué sur l’une des 20 aires spécifiquement réservées à cet usage et dispersées sur tout l’aéroport.

Tout comme les autres services, le dégivrage doit être coordonné avec les autres opérations de la viabilité hivernale tel que le déneigement des pistes par exemple. Chaque avion dégivré est « protégé » contre le givre pendant un certain temps il est donc nécessaire de dégivrer au plus près des seuils de pistes pour éviter que de la neige et du givre ne se redéposent sur l'avion avant son décollage.

En termes de chiffres, le dégivrage d’un avion présent sur l’aéroport de Paris Charles de Gaulle prend en moyenne 13 minutes. De plus, le record actuel est de 49 avions dégivrés en une heure. Il faut toutefois rappeler que ce record est dépendant de plusieurs facteurs : la taille des appareils traités (et donc du temps supplémentaire pour le dégivrage), le nombre d’appareils à traiter et leur éloignement par rapport aux aires de dégivrage.

Les camions sont ravitaillés en glycol et en eau via plusieurs aires présentes non loin des zones de dégivrage. Paris Charles de Gaulle dispose ainsi de 2400 m³ de glycol en réserve. Ces stocks sont constamment contrôlés et le Groupe ADP utilise plusieurs firmes pour être certain de toujours disposer d’un apport en produits lors des épisodes fortement neigeux.