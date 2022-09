Défense : un projet de budget qui consacre le retour des livraisons

42 Dassault Rafale pour l'Armée de l'Air et de l'Espace

Le projet de budget de la défense 2023 signe comme prévu une nouvelle marche à 3 Md€, à 43,9 Md€, à comparer aux 32,3 Md€ de 2017. La marche à 3 Md€ amène un surcroît de ressources dans le MCO (550 M€) et les programmes à effets majeurs (455 M€) mais c’est la masse salariale qui absorbe une part non négligeable (669 M€). 1 500 postes nets sont créés, ce qui amène le niveau de recrutement annuel à 29 700 (dont 24 100 militaires). L’Armée de l’Air et de l'Espace va enfin pouvoir renouer avec les livraisons d'avions de combat Rafale : 13 rejoindront les bases aériennes de Mont-de-Marsan (8) et de Saint Dizier (5) qui ont dû ces dernières années… en fournir 24 pour l’export de la Grèce et de la Croatie. 42 Dassault Rafale seront aussi commandés.

Ravitailleurs et avions de transport Airbus

Trois ravitailleurs Airbus Phénix, deux avions de transport Airbus Atlas, 13 Mirage 2000D rénovés et 8 PC-21 seront livrés sur les bases d’Istres, Orléans, Nancy et Cognac. 59 postes SAIM (système d’aide à l’interprétation multi-capteurs) rénovés vont aussi être perçus par les unités du renseignement. La Marine recevra trois ATL2 au standard 6 (9 ont déjà été livrés sur 18 prévus) et 5 H160 : le premier a été réceptionné à Hyères le 22 septembre, mais ces appareils ne sont que loués pour 10 ans à Babcock, avec le soutien associé. L’Armée de Terre percevra encore cinq Caïman à Etain et neuf drones SDT à Chaumont (les premiers sont attendus en fin d’année). Les premiers six systèmes de lutte antidrone Parades seront aussi utilisables, à temps pour la coupe du monde de rugby.

MBDA est loin d'être oublié

Le projet de budget met aussi et enfin le paquet sur les munitions, mais le ministère des Armées s’est refusé à détailler sa liste de commissions, pour des raisons de sécurité. Le projet évoque néanmoins, au chapitre des munitions, des livraisons (prévues) de MICA remotorisé et d’Exocet, et confirme le premier vol du MICA de nouvelle génération. MBDA est loin d'être oublié. Des Aster 30 Block 1 NT avec capacités renforcées et des missiles de moyenne portée doivent être commandés, avec des équipements pour Casa 235, deux palettes d’évacuation médicale pour les Aster, et 22 hélicoptères de manœuvre de type non encore détaillé.