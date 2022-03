Défense : retour sur l'affaire des sous-marins australiens

Britania, maîtresse des profondeurs

La Royal Navy ne domine plus les mers depuis la seconde guerre mondiale, mais sa relation de partenaire privilégiée avec les US va lui permettre de maintenir son rang et son expertise dans la guerre navale pendant toute la guerre froide. L’accord négocié en 1955 par Lord Mountbatten (l'ancêtre de l’Aukus) permet à la Royal Navy d'économiser de nombreuses années de recherche en greffant la partie propulsion d’un SNA américain à un avant Made in Britain pour obtenir ses premiers SNA. Entre 1960 et 1970, la RN va mettre en service une douzaine de sous-marins nucléaires d’attaque extrêmement discrets grâce à des solutions développées localement très novatrices.

Le Swiftsure de deuxième génération fut équipé dès son lancement en 1971 d’une hélice carénée (pump jet) permettant de réduire énormément les bruits d'hélices. Cette technologie est si efficace qu'elle est devenue un standard sur les sous-marins français et américains à partir des années 90 soit 20 ans plus tard. Une mission du Swiftsure dans la deuxième partie des années 70 permet de se faire une bonne idée du niveau du Submarine Service de sa Gracieuse Majesté.

Lors d’une patrouille très au nord, le Swiftsure détecte la signature sonore du nouveau porte aéronef soviétique, le Kiev. La mission d’un sous-marin en temps de paix est de cataloguer la signature sonore de tous les navires, amis et ennemis. Pour cela, il faut se rapprocher le plus possible afin de l'écouter parfois pendant des jours et d'enregistrer tous ses bruits émis. L'objectif étant par la suite de partager l'enregistrement sonore avec tous les autres sous-marins pour faciliter sa détection et donc sa destruction en temps de guerre.