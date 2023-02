Défense : nouveau lot de matériels français pour l’Ukraine

Nouveau lot de 12 canons Caesar de Nexter à l'Ukraine

L’Ukraine signera demain à Limours le contrat d’achat d’un radar sol-air GM200 de Thales, alors que les deux ministres visiteront le site où l’industriel les fabrique. L’achat est réglé grâce au fonds de soutien français à l’Ukraine de 200 millions d’euros. Afin de répondre rapidement au besoin ukrainien, le matériel devrait être ponctionné sur une livraison prévue prochainement à l’Armée de l’Air et de l’Espace, ou sur ses stocks.

La France va aussi livrer « dans les semaines qui viennent » un nouveau lot de 12 canons Caesar (en plus des 18 déjà livrés, dont un hors d’usage) a dévoilé Sébastien Lecornu, expliquant qu’au besoin, des « solutions de tuilage » pourraient être actionnées « avec nos propres stocks ». Il a constaté que ces livraisons n’étaient possibles que « parce que Nexter augmente ses capacités de production ». Il a aussi rappelé les livraisons d’obus annoncées hier, avec des 155 mm fabriqués par Nexter, avec des poudres fournies par l’Australie.

Des résultats des tirs de missiles Crotale réussis à « 100% »

Le ministre ukrainien a évoqué sa satisfaction des résultats des tirs de Crotale réussis à « 100% ». De nouvelles livraisons de missiles ont été annoncées par le ministre français. Oleksii REznikov s’est aussi félicité des « progrès » en vue de la livraison d’un système SAMP (Aster) mais aucun calendrier n’a été cité. Les deux ministres n’ont pas caché avoir aussi discuté du dossier des chasseurs, alors que les Etats-Unis ont refusé encore hier d’en livrer. Selon le ministre ukrainien, ces chasseurs sont essentiels à la défense aérienne, mais il n’a cité aucun type en particulier. Pas plus que Sébastien Lecornu, qui a rappelé les trois critères nécessaires pour ces cessions d’armements : l’impact sur les armées françaises, la capacité de l'Ukraine à soutenir en service ces matériels, et une doctrine d’emploi défensive.

Ukraine : une grosse envie de Mirage 2000

Les 10 Mirage 2000C récemment retirés du service ne peuvent pas être mobilisables, car ils n’ont plus de missiles air-air. L’Armée de l’Air et de l'Espace ne dispose plus que de 27 Mirage 2000-5, qui doivent être retirés d’ici 2027-2028 : en céder une poignée reste toujours possible, mais cela impacterait l’armée de l’Air et de l’Espace, déjà à l’os en matière de chasseurs, après en avoir déjà cédé 24 (Rafale) à la Grèce et à la Croatie. C’est également vrai pour les missiles MICA qui les arment. Reste, par ailleurs la formation des pilotes, un sujet également sur la table, a reconnu le ministre français.