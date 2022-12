Défense : la Finlande passe commande de missiles Saab RBS 70

Le missile Saab RBS 70 permet aussi d'engager des drones

Saab a reçu une commande de la Finlande pour des missiles sol-air portables RBS 70. La valeur de la commande est d'environ 800 millions de couronnes suédoises et les livraisons auront lieu entre 2023 et 2026. Cette commande comprend la dernière version du missile RBS 70 de Saab, Bolide, qui permet d'engager des cibles aéroportées blindées ainsi que des drones.

Version Bolide : plus rapide et portée plus importante

La version BOLIDE du missile RBS 70 est une évolution d'une version précédente dite Mk.2, qui est plus rapide (Mach 2 au lieu de Mach 1,6) avec une portée plus importante (8 000 m), et pouvant atteindre une altitude de 5 000 m. Les livraisons de cette version ont commencé en 2005. Saab propose depuis 2011 une autre version dite RBS 70 NG pour "Nouvelle Génération" dotée d'un système de visée évolué, capable d'opérer de nuit et disposant de fonctions d'entraînement avancées, ainsi que de systèmes permettant de re-visualiser les actions effectuées après coup.

La Finlande est déjà cliente des premières versions du RBS 70

Le missile RBS 70 Bolide sera utilisé avec les systèmes RBS 70 actuels de la Finlande, qui sont utilisés dans le pays depuis plus de 15 ans. En Finlande, le système est appelé ITO05 et ITO05M (Ilmatorjuntaohjus 05). Le portefeuille de systèmes de missiles de défense aérienne terrestres à courte portée de Saab comprend le RBS 70 et sa dernière version, le RBS 70 NG. Le RBS 70 a un palmarès impressionnant sur le marché avec plus de 1 600 lanceurs et plus de 18 000 missiles livrés à 19 nations.