[DÉFENSE AÉRIENNE] Le SAMP/T (validé en Ukraine🇺🇦) a une nouvelle version !

Les États-Unis aiguisent leur stratégie pour contrer la Russie et la Chine dans l’Arctique

Les ressources du cercle polaire arctique et ses voies maritimes font l’objet de convoitises dans l’hémisphère nord, dans un contexte de changements dûs au réchauffement climatique. Face aux dissensions diplomatiques entre l’Occident, la Russie et la Chine, les États-Unis peaufinent leur stratégie pour renforcer la présence militaire dans la région et assurer la sécurité des pays de l’OTAN.