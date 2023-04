Découverte de l'avion de 4ème génération Elixir Aircaft sur Paris - Clermont-Ferrand

Pour me rendre au congrès annuel des aéroclubs à Clermont-Ferrand, j'ai eu la chance de voler sur un avion Elixir. Il s'agit de l'appareil d'aviation générale le plus moderne du monde, conçu et produit entièrement en France.