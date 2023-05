De Maïdan au Donbass, 9 années de combats pour l'Ukraine

Au coeur du nouveau tri bagages du terminal 2E de Paris CDG

Il y a un an de cela, le groupe ADP mettait en service le "TBS3S4", un système interconnecté de tri bagages pouvant traiter l'ensemble des bagages au départ et en correspondance des halls L et M du terminal 2E. Un chantier qui s'est déroulé en deux phases incluant le TBS4, le plus grand tri bagages français.