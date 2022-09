De l'hybridation à l'hydrogène, Pratt & Whitney innove pour le futur de l'aviation

Que ce soit l’hybridation des propulsions d’aéronefs ou bien l’utilisation de l’hydrogène, toutes les solutions sont étudiées pour porter l’aviation durable. Fort de ses développements, Pratt & Whitney avance à grands pas dans cette aventure. Air & cosmos a eu la chance de rencontrer Graham Webb, le directeur des programmes de développement durable de Pratt et Whitney, une société du groupe Raytheon Technologies.

Graham est américain et nous parle dans sa langue natale, c’est tout simplement passionnant et donnera certainement de belles idées de carrière aux jeunes et futurs diplômés.