Dassault Aviation n'a jamais souffert de la crise

6,7 Md€ de chiffre d'affaires sur 2019-2022 contre 4,4 Md€ sur 2015-2018

Le chiffre d'affaires de Dassault Aviation a toujours fait le "yo-yo" pour reprendre cette formule d'un analyste financier. Crise ou pas crise, pandémie ou pas pandémie. Sur la période 2015-2019, le chiffre d'affaires s'est ainsi élevé à 4,2 Md€ en 2015, puis à 3,6 Md€ en 2016, pour remonter à 4,8 Md€ en 2017 et poursuivre à 5,1 Md€ en 2018 pour dépasser les 7 Md€ en 2019. Néanmoins, à chaque fois, un nouveau palier est franchi puisque sur la période 2015-2018, le chiffre d'affaires annuel moyen est de 4,4 Md€ et passe à 6,7 Md€ en moyenne sur la période 2019-2022.

L'effet ventes export du Rafale

Ce nouveau palier est la conséquence logique des prises de commandes réalisées à l'export sur l'avion de combat Rafale. En 2105, les prises de commandes de l'avion de combat à l'export sont lancées par l'Egypte et le Qatar pour un total de 48 exemplaires (deux fois 24), dynamisant le carnet de commandes à 14,2 Md€ contre 8,2 Md€ en 2014. Suit en 2016, l'achat de 36 Rafale par l'Inde, ce qui fait franchir au carnet de commandes le cap symbolique des 20 Md€. A fin 2018, le carnet de commandes ne compte plus qu'un seul Rafale à livrer à l'Egypte mais s'est enrichi de 12 appareils supplémentaires pour le Qatar. Après deux années creuses, les ventes export du Rafale repartent en 2021 avec les commandes de l'Egypte (30 + 1) et de la Grèce (6) tandis que la France en reprend 12.

Un carnet de commandes à 35 Md€ à fin 2022

En 2022, une nouvelle série de ventes export vient porter le carnet de commandes de Dassault Aviation à un niveau historique de 35 Md€. Aux 80 avions de combat Rafale achetés par les Emirats Arabes Unis s'ajoutent six exemplaires supplémentaires pour la Grèce et une première tranche de six appareils par l'Indonésie sur un besoin exprimé pour un total de 42 Rafale. A fin 2022, l'avionneur se retrouve avec 125 Rafale à livrer pour l'export auxquels s'ajoutent 39 appareils pour la France. L'année 2023 devrait enregistrer une nouvelle tranche en provenance de l'Indonésie tandis que la France devrait prendre le relais de l'export avec la concrétisation d'une Tranche 5 portant sur 42 Rafale.