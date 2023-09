Crash Mortel: l'Australie met en retraite anticipée sa flotte d'hélicoptères Taipan

Des Taipan au sol jusqu'en 2024

L'Australie a annoncé vendredi qu'elle retirerait sa flotte d'hélicoptères Taipan plus tôt que prévu après un accident survenu sur sa côte est en juillet lors d'un exercice militaire conjoint avec les États-Unis, accident qui a coûté la vie à quatre membres d'équipage australiens. Le ministre de la Défense, Richard Marles, a précisé que la flotte Taipan ne reprendrait pas ses opérations de vol avant la date de retrait prévue en décembre 2024. Il a ajouté : "Cette annonce d'aujourd'hui ne préjuge en aucune manière du résultat des enquêtes sur cet incident tragique."

Des Black Hawks pour remplacer les Taipan

En janvier, l'Australie avait annoncé l'achat de 40 hélicoptères militaires Black Hawk, fabriqués par Lockheed Martin, pour un montant estimé à 2,8 milliards de dollars australiens (1,80 milliard de dollars américains). Les Black Hawks sont destinés à remplacer la flotte d'hélicoptères Taipan de l'armée australienne, qui souffrait depuis des années de problèmes de maintenance. L'Australie avait déployé 47 Taipan depuis leur intégration. Richard Marles a souligné : "Les premiers des 40 Black Hawks qui remplaceront les MRH-90 (Taipan) sont arrivés et volent déjà en Australie. Nous nous concentrons sur leur mise en service le plus rapidement possible."

Des Taipan sous contrôle français et italien

Les Taipan sont fabriqués par NHIndustries, basé en France et contrôlé conjointement par Airbus et Leonardo d'Italie. Airbus et Leonardo n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. L'année dernière, la Norvège avait annoncé qu'elle renverrait les hélicoptères militaires NH90 qu'elle avait commandés à NHIndustries en raison de leur manque de fiabilité ou de retards de livraison, une décision que le fabricant avait qualifiée de "juridiquement infondée".

Des défis capacitaires à relever

Suite au crash de juillet, l'Australie avait cloué au sol sa flotte de Taipan et avait annoncé que les hélicoptères ne voleraient pas à nouveau tant que les conclusions de l'enquête détaillée ne seraient pas publiées. Richard Marles a déclaré à la télévision ABC : "Ce qui est désormais clair, c'est que ces enquêtes, au nombre de quatre, prendront du temps, l'une d'entre elles ayant déjà annoncé qu'elle prendrait un an." Il a reconnu qu'il y aurait des "défis capacitaires" en l'absence d'une flotte de Taipan opérationnelle, en attendant la livraison de plus de Black Hawks. Les trois premiers Black Hawks sont arrivés en Australie ce mois-ci. Pour atténuer davantage les impacts sur la défense, Richard Marles a déclaré que l'Australie explorait des options pour accélérer la livraison de Black Hawks et pour la formation de l'équipage avec des alliés, notamment les États-Unis.



