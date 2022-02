Crash d'un F-5 iranien : ultime exemple de la déliquescence de la force aérienne iranienne

Un vol d'entrainement qui se termine mal

Le chasseur biplace F-5F Tiger II de la Force aérienne iranienne qui s'est crashé à Tabriz, au Nord-ouest de l'Iran, effectuait une mission d'entrainement avec un pilote et un élève-pilote. Les causes du crash restent encore inconnue à l'heure actuelle. Les deux pilotes ne se sont pas éjectés et sont morts dans le crash. Une personne présente au sol a également péri lorsque l'appareil s'est crashé.