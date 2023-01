Le vol MH370 a disparu en 2014 et le mystère demeure entier. Si certaines pistes ont pu être exclues, l'analyse des données n'est toujours pas terminée et une zone de recherche plus précise a été proposée dans une nouvelle analyse. Gilles, ancien contrôleur aérien et auteur d'un livre sur le sujet, revient avec nous sur les dernières évolutions de l'enquête.

Si la vidéo n'apparaît pas ici, vous pouvez y accéder en suivant ce lien : https://youtu.be/19O58CTS77Y