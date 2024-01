Crash du Falcon 10 en Afghanistan : il y aurait des survivants et encore des questions

Les faits établis : un vol sanitaire et des Survivants

Le soir du 20 janvier, le Falcon 10 a perdu le contact au-dessus de l'Afghanistan et s'est écrasé dans la région du Pamir. À bord se trouvaient six personnes, y compris deux Russes. Une mission de recherche et de sauvetage alocalisé au moins quatre survivants, dont le pilote, tous souffrant de diverses blessures. Le vol, en provenance de Thaïlande et à destination de Moscou, faisait une halte médicale, transportant une citoyenne russe et son mari depuis Pattaya.

Contradictions et spéculations : un avion entre plusieurs pays

Ce jet d'affaires, enregistré au Maroc et fabriqué en 1978, a décollé de l'aéroport U-Tapao en Thaïlande, faisant escale pour un ravitaillement à Gaya (Inde) avant de se diriger vers Tachkent, puis l'aéroport de Joukovski près de Moscou. Alors que les autorités indiennes ont nié toute implication, la Russie a clarifié que l'avion n'était pas lié à Gazprom Avia. Cette situation complexe soulève des questions sur les circonstances précises du vol et sa mission.

Réaction des autorités et enquête en cours

Une équipe afghane de recherche et de sauvetage a été envoyée dans la province de Badakhshan et a découvert le site de l'accident. La Rosaviation russe communique avec les autorités aéronautiques de l'Afghanistan et du Tadjikistan, tandis que le ministère russe des Affaires étrangères et l'ambassade russe à Kaboul sont impliqués. Le Comité d'enquête russe a ouvert une enquête criminelle sur l'accident pour violation présumée des règles de sécurité aérienne ayant conduit à la mort de deux personnes ou plus.

Mots clés : Falcon 10, crash, Afghanistan, survivants, vol sanitaire, Russie, Thaïlande, Moscou, enquête.