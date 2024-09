Crash d'un hélicoptère Merlin Mk4 de la Royal Navy dans la Manche : une personne décédée

Suivi du crash et des secours

Les sites de live tacking montrent deux hélicoptères Merlin voler dans les eaux internationales, au large d'Exeter ;

"CMNDO98" (ZJ994) apparu à 21h34 (heure de Paris)

"CMNDO22" (ZJ135) apparu à 19h37

CMNDO98 a disparu à 21h50 et CMNDO22 à 21h46, juste après avoir rebroussé chemin. Ces deux disparitions pourraient s'expliquer par un appontage sur le porte-avions, comme c'est souvent le cas. Toutefois, vers 21h38, un hélicoptère AW-189 des Garde-côtes britanniques alors en vol, s'entrainant probablement au large de l'île de Wight, a changé de cap et s'est dirigé droit sur la zone d'exercice. L'hélicoptère de sauvetage est arrivé vers 22h24 mais a dû se dérouter 16 minutes plus tard vers l'île de Portland, probablement pour se ravitailler. Entretemps, à 22h53, CMNDO22 réapparaissait à nouveau pour se poser sur la base aérienne de Yeovilton (Somerset), laissant penser que l'hélicoptère crashé est "CMNDO98" (ZJ135).

Durant une dizaine de minutes, un hélicoptère Lynx s'entrainant dans les terres s'est aussi dérouté vers la zone mais ne semble pas avoir pris part aux recherches. Vers 21h26, un S-92A des Garde-côtes reprenait les recherches, soutenu à 23h22 par l'AW-189 des Garde-côtes, revenu de Yeovilton. Vers 23h38, le S-92A est sorti de la zone de recherche en prenant un cap à l'Ouest alors qu'à 23h49, l'AW-189 a arrêté les recherches et pris un cap retour vers sa base de Portsmouth vers 00h07, heure probable de la fin des recherches.

Il faut noter que le S-92A s'est posé sur le camp Bickleigh durant 2 heures 36 minutes. Aucune information officielle ne vient expliquer cet arrêt. Ce camp militaire est la base du 42ème Commando des Royal Marines. L'hélicoptère crashé transportait-il des commandos ? Devait-il, une fois la mission terminée, ramener des commandos à terre ? Toutes les hypothèses sont ouvertes au moment où ces lignes sont écrites.

Une analyse plus précise des informations disponibles sur les sites de live tracking montrent que CMNDO22 volait de manière assez constante entre 130 et 137 mètres d'altitude. Si ça vitesse avait déjà légèrement diminuée, l'hélicoptère a commencé à perdre de l'altitude vers 21h 45 min 14 sec (152 km/h, 114 mètres), et ce, de manière continue - mais pas abrupte - avant de disparaitre à 21h 46 min 09 sec.