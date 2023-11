Crash d'un avion V-22 Osprey américain au large du japon

Détails techniques et contexte du crash

Le 28 novembre, un V-22 Osprey de l'armée américaine s'est écrasé en mer près de l'île de Yakushima, au Japon. Cet appareil, développé conjointement par Bell Helicopter et Boeing, est unique en son genre, combinant les caractéristiques d'un hélicoptère et d'un avion. Il peut décoller et atterrir verticalement grâce à ses rotors basculants, tout en atteignant des vitesses de croisière élevées, similaires à celles des avions conventionnels. Cependant, depuis sa mise en service en 2007, l'Osprey a été impliqué dans dix accidents majeurs. Dans cet incident récent, l'appareil, qui avait décollé de la base d'Iwakumi près d'Hiroshima pour rejoindre la base de Kadena à Okinawa, transportait six personnes. Un appel d'urgence a été émis après que le moteur gauche ait pris feu, d'après les témoignages. Ce crash soulève des questions sur la fiabilité des V-22 Osprey, en particulier concernant les systèmes de propulsion et les protocoles de sécurité en cas de défaillance mécanique.

Efforts de sauvetage et résultats

La réponse de la garde côtière japonaise au crash de l'Osprey a été rapide et exhaustive. Alertée par un chalutier, elle a déployé six patrouilleurs et deux hélicoptères pour localiser les survivants et les débris. Malgré ces efforts, seuls des débris et un radeau de sauvetage vide ont été trouvés initialement à environ un kilomètre de la côte est de Yakushima. Un passager a été repêché et transporté d'urgence à l'hôpital local, mais a été déclaré décédé peu après. Cette opération de sauvetage met en évidence les défis logistiques et les contraintes temporelles des opérations de recherche et de sauvetage en mer, surtout dans des eaux profondes et potentiellement dangereuses.

Historique des accidents et implications opérationnelles

Cet accident est le dernier d'une série d'incidents impliquant les V-22 Osprey. Ces deux dernières années, quatre appareils ont été perdus, avec des bilans humains tragiques : quatre décès en Norvège en mars 2022 lors d'un exercice de l'OTAN, cinq en Californie en août 2022 lors d'un vol d'entraînement, et trois en Australie en août 2023 lors de l'exercice "Predators Run". En février dernier, le Pentagone avait immobilisé plusieurs V-22 Osprey suite à la découverte d'un défaut sur une pièce critique. Ces incidents soulignent les enjeux de maintenance et de fiabilité des V-22 Osprey, notamment en ce qui concerne la liaison entre la boîte de vitesse du rotor et le turbopropulseur.

Répercussions et mesures futures

Ce dernier crash intensifie le débat sur la sécurité et l'avenir opérationnel du V-22 Osprey. Bien que cet aéronef offre des capacités uniques, sa fiabilité est remise en question. Les forces armées américaines, notamment l'US Air Force et l'US Marine Corps, ainsi que les autorités japonaises, devront évaluer les implications de cet accident sur leurs futures opérations et stratégies d'acquisition d'aéronefs. Les décisions prises à la suite de cet incident pourraient influencer non seulement l'avenir du V-22 Osprey, mais aussi la conception et le déploiement d'appareils hybrides similaires à l'avenir.

