Crash d'hélicoptère à Kiev : décès du ministre des Affaires internes Denys Monastyrsky

Crash à Kiev

Ce 18 janvier 2023 vers 08h20 du matin, heure locale, un hélicoptère de transport moyen du ministère des Affaires intérieures ukrainien (MVS) s'est écrasé à Brovary (Kiev, Ukraine). Les neufs occupants sont décédés, en ce compris le ministre des Affaires intérieures ukrainien Denys Monastyrsky, son adjoint et le secrétaire d'État. L'hélicoptère s'est écrasé sur un jardin d'enfants et un incendie s'est déclaré sur le bâtiment tout proche. Neuf autres personnes présentes au sol sont également décédées, dont trois enfants. 29 blessés ont aussi été transportés vers les hôpitaux.

A l'heure actuelle, les causes de cet incident sont encore inconnues. La visibilité sur la zone était faible (brouillard) mais l'équipage était préparé pour cette mission, d'après les Services d'Urgence ukrainiens . L'hélicoptère, identifié comme un H225 Super Puma (n°54), transportait ses passagers vers la ligne de front. Il est souvent utilisé par les officiels ukrainiens car il permet d'emporter un staff réduit en plus du ministre.

Le Super Puma en Ukraine

En 2018, le MVS commandait à Airbus Helicopters 55 hélicoptères pour un montant de 628 millions de dollars. Trois types d’hélicoptères sont concernés : 24 H125, 10 H145 et 21 H225. Ils doivent permettre une modernisation de la flotte d’hélicoptères spécialisés dans les missions de service public (évacuation médicale, SAR, transport d’officiels, etc) au sein de la Police nationale, des Services d’Urgence et de la Garde nationale.

Au contraire des autres hélicoptères, les 21 H225 sont achetés en seconde main. En effet, ces appareils appartenaient à CHC Helicopter mais suite à un incident en mer du Nord (en Norvège) le 29 avril 2016 et a des coûts trop élevés, l’entreprise a fait banqueroute. Les appareils ont alors été distribués entre les banques garanties et 21 H225 sont devenus la propriété économique de l’État français (via les banques liée avec CHC et bénéficiaires de la garantie publique).

15 H225 seront inspectés et reconfigurés pour les missions de sauvetage sur le site de Ghimbav (Roumanie) d’Airbus Helicopters. Les deux premiers H225 sont arrivés en Ukraine le 20 décembre 2018. Le H225 n°54 a été livré le en novembre 2020, comme le démontre la vidéo des Services d'Urgence publiée le 26 novembre 2020.

Article modifié le 18 janvier 2023 à 18h28.