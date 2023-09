CRASH AÉRIEN : retour sur l'accident des "Frecce Tricolori"

L'avion a perdu vitesse et altitude

Le centenaire de l’Aeronautica Militare a pris une tournure dramatique. L'accident s'est produit peu de temps après le décollage d'un Aermacchi MB-339 de la patrouille acrobatique renommée « Frecce Tricolori » depuis l’aéroport de Turin-Caselle. Participant à une formation en "chevron", le commandant Oscar del Do, à bord de son MB-339, a rencontré une situation critique. En l'espace d'une dizaine de secondes, l'avion a perdu vitesse et altitude, obligeant le pilote à s'éjecter au-dessus d'un champ proche de San Francesco al Campo.

Des débris enflammés

Le crash n'a pas seulement eu des répercussions en altitude. À la suite de l'impact, un débris incandescent s'est détaché de l'appareil, frappant tragiquement une voiture où se trouvait une famille. Une fillette de cinq ans n'a pas survécu, et son frère aîné a été gravement blessé, nécessitant une prise en charge urgente à l’hôpital 'Regina Margherita'. Leurs parents, eux aussi, souffrent de brûlures significatives et ont été hospitalisés. Le commandant del Do, bien qu'éjecté à temps, a également été blessé.

Une collision aviaire suspectée

Si la vétusté de l'Aermacchi MB-339, un avion désormais ancien, n'est pas exclue comme possible facteur de l'accident, l'hypothèse actuellement privilégiée pointe vers une collision avec un oiseau. L'absorption d'un volatile par le réacteur de l'appareil pourrait avoir entraîné une perte de puissance soudaine. Le ministère italien de la Défense explore activement cette piste. En outre, des témoignages, dont celui du général Urabo Floreani, porte-parole de l’Aeronautica Miltare, confirment que le commandant del Do avait signalé une panne moteur due à une collision avec des oiseaux peu de temps avant le crash. L'enquête se concentre sur les circonstances de l'accident, notamment la perte de puissance du moteur et les mesures de sécurité à l'aéroport de Turin.

