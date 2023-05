Coopération technologique entre les programmes de chasseurs européens concurrents: un rêve audacieux

La vision française d'une interopérabilité sans précédent

La compétition entre les programmes de chasseurs de sixième génération en Europe a révélé un aspect surprenant : une collaboration technologique et armée entre ces rivaux. Jean-Luc Moritz, Major Général de l'Armée de l'Air française et chef du système de combat aérien futur (FCAS), a partagé son rêve audacieux lors d'un sommet sur l'aviation de combat future organisé par la Royal Aeronautical Society à Londres. "Mon rêve est que demain, le Tempest conçu par les Britanniques pourrait prendre le contrôle d'un atout NGWS [Next Generation Weapon System]", a-t-il déclaré. NGWS comprend trois éléments majeurs du projet FCAS franco-allemand-espagnol, à savoir un chasseur de nouvelle génération (NGF), des transporteurs distants (RC) également connus sous le nom de drones ailiers fidèles, et une capacité de mise en réseau Air Combat Cloud (ACC).

L'équilibre délicat entre la coopération et la concurrence

Malgré la nature compétitive et les défis logistiques de la production d'avions de combat, Moritz et ses homologues ont indiqué qu'ils étaient ouverts à des moyens de combiner leurs forces dans les airs. En parallèle du projet FCAS, le Royaume-Uni, l'Italie et le Japon ont lancé leur propre programme de combat aérien global (GCAP) en vertu d'un "accord de coalition" signé en décembre 2022. Ce programme vise à mettre un chasseur de sixième génération en service d'ici 2035. Richard Berthon, directeur de Future Combat Air au ministère britannique de la Défense, a confirmé que "la coopération technologique robuste" se poursuit entre les partenaires du GCAP et le personnel du FCAS, couvrant "certaines technologies de communication" et les futures armes. Cependant, les exigences en matière d'armement pour le GCAP doivent encore être définies.

Le défi de l'interopérabilité

Berthon a également exprimé des réserves sur les tentatives de faire "trop" sur une base bilatérale entre le Royaume-Uni et la France, en particulier autour des défis de connectivité et d'interopérabilité. Au lieu de cela, il a suggéré que l'entrée d'autres partenaires internationaux devrait être priorisée pour résoudre ces deux problèmes. "L'idée que nous allons créer un nuage de combat aérien global pour toutes les forces de l'OTAN alliées occidentales, le Japon et ainsi de suite dans les prochaines années, cela ne va pas se produire", a-t-il ajouté. Dans le même temps, le développement d'un prototype de chasseurTempest avec équipage reste "sur la bonne voie" pour atteindre une première étape de vol en 2027.

Le Futur de la coopération internationale en armement

La France et le Royaume-Uni se sont engagés à livrer un nouveau missile de croisière conçu par MBDA pour 2030 dans le cadre du programme Future Cruise and Anti-Ship Weapon (FCAS/W). Cependant, il reste à voir si le GCAP et le FCAS partageront finalement une famille commune d'armes. Berthon souligne qu'il est encore loin d'être certain de ce que pourraient être les futures exigences en matière d'armement et de connaître la direction que chaque pays prend. Il souligne l'importance de ne pas essayer de faire "trop" sur une base bilatérale entre le Royaume-Uni et la France, surtout en ce qui concerne la connectivité et les défis d'interopérabilité.

Réaliser le rêve de l'interopérabilité

Ainsi, alors que la coopération technologique entre les rivaux semble prometteuse, il reste de nombreux obstacles à surmonter pour réaliser le rêve d'une interopérabilité complète. Comme le résume Berthon, il est peu probable que nous voyions l'apparition d'un "nuage de combat aérien global" pour toutes les forces de l'OTAN alliées occidentales, le Japon et autres dans un avenir proche. Cependant, avec une coopération continue et une vision audacieuse, il est possible que les rêves d'aujourd'hui deviennent la réalité de demain.