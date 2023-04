Contrat de 439 millions de dollars pour des missiles Hellfire et JAGM

Le contrat offre la souplesse nécessaire pour faciliter la fourniture des deux systèmes de missiles à de plusieurs clients nationaux et internationaux, ce qui permettra d'étendre à l'avenir l'empreinte mondiale des missiles HELLFIRE et JAGM. HELLFIRE est l’objet de ventes militaires à l’étranger (FMS) auprès de 30 Etats et a été intégré sur plus de 15 plates-formes différentes, tandis que le programme JAGM prévoit une augmentation significative de la demande internationale pour le système d'armes.

Les systèmes de missiles JAGM et HELLFIRE des armes de précision

Les systèmes de missiles JAGM et HELLFIRE sont conçus et développés à Orlando et fabriqués dans diverses installations de Lockheed Martin à Dallas, Orlando et Ocala, en Floride, Archbald, en Pennsylvanie, et Troy, en Alabama. Plus de 125 000 missiles ont déjà étés produits, permettant au JAGM et au HELLFIRE d’être considérés comme des armes de choix pour les engagements critiques et de précision. Joey Drake, directeur de la gestion des programmes des systèmes de missiles air-sol chez Lockheed Martin Missiles and Fire Control, a déclaré que "les capacités défensives avancées du JAGM et du HELLFIRE offrent aux utilisateurs une solution essentielle qui leur permet de rester en avance sur leurs adversaires potentiels et d'avoir un avantage concurrentiel ».