Concours photo-vidéo « Ciel, espace et astronomie »

L’Association des Amis de la Cité de l’Espace à Toulouse vient de lancer la deuxième édition de son concours de photographie et de vidéo amateurs, intitulé « Ciel, espace et astronomie ».

Ouvert jusqu’au 13 octobre prochain et gratuit, il s’adresse aux photographes et vidéastes non professionnels, amateurs d’espace et d’astronomie.

Cinq catégories sont proposées :

- astronomie : photographies du ciel nocturne, d’observatoires ou de situations d’observation ;

- ciel, nuages et phénomènes météorologiques : par exemple orages, éclairs ou aurores boréales ou australes ;

- objets artificiels vus de la Terre : fusées, avions, satellites et constellations, station spatiale internationale, etc., y compris des objets d’exposition comme ceux présentés à la Cité de l’espace ;

- portraits et métiers : acteurs du spatial et de l’astronomie, amateurs ou professionnels, en activité ;

- jeunes : photos ou vidéos soumises par les jeunes âgés de 8 ans à 18 ans (à la date de clôture du concours). Les jeunes candidats sont invités à soumettre des œuvres issues d’un travail individuel ou collectif, faisant preuve de créativité et reprenant les quatre thèmes proposés.

Voir la présentation du concours sur le blog de la Cité de l’Espace et un aperçu des résultats de l'édition 2020.

Inscriptions sur https://www.eventbrite.fr/e/billets-ciel-espace-astronomie-concours-photo-des-amis-de-la-cite-de-lespace-944632018797

A vous de jouer !