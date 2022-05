Comment la conception E/E basée sur des modèles favorise l’innovation dans l’industrie aéronautique

Vous avez peut-être lu récemment que plusieurs constructeurs aéronautiques ont choisi des modules du logiciel de développement de systèmes électriques et électroniques (E/E) Capital™ de Siemens afin d'accélérer le développement de leurs avions commerciaux. Si ces constructeurs sélectionnent Capital, une solution qui fait partie du portefeuille Xcelerator de Siemens, c’est parce qu’il offre une continuité numérique complète et une ouverture qui facilitent son intégration dans leurs services d’ingénierie.

Capital permet de créer un véritable jumeau numérique des systèmes E/E ; ce jumeau est contrôlé par la configuration et s’appuie sur une continuité numérique complète tout au long du développement, de la fabrication et de l’exploitation de ces systèmes. En outre, l’ouverture de l’architecture informatique et les intégrations multidomaines de Capital permettent une connexion facile à l’environnement PLM (Product Lifecycle Management, gestion du cycle de vie des produits) de ces constructeurs. Elles constituent les fondations sur lesquelles leurs équipes de développement internationales s’appuient pour concevoir leurs systèmes E/E et leurs processus de fabrication de harnais électriques.

Avec Capital, les équipes E/E des constructeurs aéronautiques travailleront dans un environnement de conception hautement unifié qui permettra d’accélérer le développement des produits, d’optimiser la fabrication des systèmes électriques, d’améliorer du premier coup la qualité des harnais et de faciliter l’intégration de la supply chain, afin de générer des innovations de conception, des harnais et de la documentation de maintenance optimisés sur le plan architectural. En outre, l’excellent soutien de Siemens ainsi que les ateliers techniques mis en place leur permettront d’accélérer la conception et l’adoption de nouveaux processus.

Pourquoi ces annonces sont-elles importantes ? Parce que l’industrie aéronautique subit une pression intense pour réduire le coût des programmes et respecter des calendriers serrés tout en continuant de répondre aux nouveaux besoins engendrés par des missions de plus en plus complexes. De leur côté, les exploitants d’aéronefs veulent maximiser le rayon d’action et la charge utile, tout en réduisant au maximum les coûts d’exploitation et de durabilité. L’intégration de fonctionnalités avancées est également importante pour équiper les aéronefs en vue de missions plus variées. C’est pourquoi le développement des programmes ainsi que l’intégration et la certification des plateformes sont devenus de plus en plus complexes. Par exemple, le nombre de systèmes électriques augmente de 25 % tous les 5 ans et la demande en électricité a été multipliée par 10 au cours des 50 dernières années.

Pour résoudre ces problèmes, de nombreux constructeurs se tournent vers les systèmes E/E. Si leur préoccupation principale était auparavant la conception du contenu, sa certification, sa validation et sa vérification sont désormais tout aussi cruciales. Ils ont donc besoin de davantage de personnel possédant des compétences spécialisées, ce qui rend le recrutement de talents particulièrement difficile et augmente encore les coûts. L’exécution des programmes peut nécessiter plus de temps et, si des difficultés surviennent, les approches traditionnelles pour contourner les problèmes sont inefficaces, ce qui entraîne un long travail de reconception, de reprise et de recertification.

C’est là que la numérisation entre en scène. La possibilité d’utiliser pour le développement de systèmes E/E des processus métier connectés numériquement permet d’adopter une approche basée sur des modèles qui réduit les risques et les coûts et favorise la livraison rapide de systèmes et de fonctionnalités de pointe. Avec une approche du développement basée sur des modèles, les constructeurs peuvent réduire la complexité, diminuer les risques et booster leur productivité globale.

Numérisation et développement de systèmes E/E basés sur des modèles

Comment cela fonctionne-t-il exactement ? Le développement de systèmes basé sur des modèles repose sur un jumeau numérique électromécanique pluridisciplinaire qui relie toutes les étapes du développement de systèmes E/E par une continuité numérique. Ce jumeau numérique est une représentation virtuelle d’un produit ou processus physique, dont il permet de comprendre et prévoir le comportement. Comme il intègre des fonctionnalités de simulation multiphysique, d’analyse de données et d’apprentissage automatique, le jumeau numérique est capable de montrer l’impact des modifications de conception, des scénarios d’utilisation, des conditions environnementales et d’une multitude d’autres facteurs, ce qui évite de devoir construire des prototypes physiques. Il permet donc de réduire le temps de développement et d’améliorer les performances, la qualité et la sécurité des plateformes.

Exécuté correctement, le développement de systèmes basé sur des modèles permet de mieux réutiliser les conceptions existantes, de comprendre les interdépendances et de rationaliser les transferts entre les disciplines, et garantit la traçabilité du processus de conception pour faciliter la certification du produit. Cela se traduit par une réduction du nombre d’erreurs et par des itérations de conception plus rapides, ce qui accélère l’achèvement du programme.

Les piliers de l’innovation

Afin d’améliorer la productivité et l’innovation, Capital aide à réduire les frontières entre la mécanique, l’électronique, l’électricité, les réseaux, les logiciels et la simulation. Grâce à trois grands piliers – systèmes, réseaux et logiciels, et électricité –, il permet de développer des architectures de systèmes E/E en se basant sur des modèles qui garantissent une implantation optimale des fonctionnalités matérielles et logicielles. Capital permet de transformer les modèles de systèmes en produits électriques, électroniques, logiciels et réseau optimisés de bout en bout. En amont, les trois piliers sont liés au cahier des charges de la plateforme et aux modèles de systèmes multidisciplinaires, ce qui garantit l’alignement de l’architecture E/E sur les exigences et les contraintes du système global. En aval, ils fournissent des descriptions exécutables du système E/E en vue de la vérification et de la validation de l’ensemble du système.

Capital offre des outils de gestion des données et processus propres aux différentes disciplines, ainsi qu’une intégration native avec l’outil de gestion de données PLM du portefeuille Xcelerator. Il permet également de mettre en œuvre le système E/E dans le contexte de l’environnement physique de la plateforme, grâce à la coconception mécanique.

À chaque niveau de la hiérarchie du système E/E, Capital aide les responsables de la conception et de l’intégration de l’architecture à comprendre ce que l’on attend d’eux, puis à explorer et optimiser les différentes possibilités d’architecture avant de valider la direction de développement. Ils peuvent facilement partager l’intention de conception avec les équipes de mise en œuvre E/E en décomposant le travail, les exigences et les contraintes pour chaque discipline contributrice, et déterminer – en assemblant, vérifiant et validant une version virtuelle du système E/E – si chaque équipe a bien fourni ce qu’elle devait créer. L’optimisation du système E/E améliore les performances, la sécurité et la fiabilité de la plateforme tout en réduisant son poids et sa consommation d’énergie, et donc le coût du système