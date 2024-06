[🇺🇦/🇷🇺] COMMENT L'OFFENSIVE RUSSE SUR KHARKIV A ÉCHOUÉ - analyse après un mois

Un mois après le début de l'offensive russe sur Kharkiv, aucun des objectifs attendus ne sont atteints et le soutien aux assauts est réduit depuis que l'Ukraine peut frapper dans la profondeur russe. Analyse et point de situation un mois plus tard.