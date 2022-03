Comment devenir pilote de bombardier d’eau ?

Les Missions

Quel que soit l’appareil opéré, les pilotes suivent un entraînement régulier et doivent faire preuve de nombreuses qualités comme la dextérité, la minutie ou encore l’adaptation.En effet, les terrains opérés sont variés et chaque feu étant différent, les pilotes se doivent d’adapter leurs plans de vol en prenant en compte les capacités de leur appareil, les vents et l’étendue des feux qu’ils combattent.

Ainsi, ils devront trouver la meilleure solution, en coordination avec les équipes au sol et autres équipages pour accomplir leurs missions.Les pilotes à leurs commandes doivent maîtriser parfaitement leurs appareils et développer des compétences de pilotage entretenues grâce à des entrainements réguliers. En effet, les Canadair sont soumis à de fortes contraintes, voire des pertes de contrôle lorsqu’ils traversent des colonnes de fumées.

Études/ Formation pour devenir pilote de bombardier d’eau

Selon votre expérience et votre volonté, vous pouvez rejoindre la Sécurité Civile en étant pilote ou copilote.

Dans un cas comme dans l’autre, vous devez :

Posséder un brevet et une licence validée de pilote professionnel d’avion complétée par les qualifications IFR (CPL IR) et MCC et de l’ATPL théorique

Détenir au moins le niveau opérationnel (niveau 4) de l’examen d’anglais aéronautique FCL 1.055

Stage UPRT Advanced demandé à la signature du contrat

Pour devenir pilote, vous devrez :

Justifier de douze années d’activité, période de formation incluse, comme pilote professionnel d’avions

Justifier de l’accomplissement de 2 400 heures de vol dans l’exercice de la profession en tant que commandant de bord avec des activités autres que la ligne ou les liaisons

Pour devenir copilote, vous devrez :