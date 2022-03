Comment devenir contrôleur aérien ?

On s’est tous posé un jour ou l’autre la question. Et si je devenais contrôleur aérien… Pour les plus curieux d’entre vous, nous avons sélectionné les moyens les plus efficaces d’atteindre cet objectif et devenir aiguilleur du ciel.

Description Le contrôleur aérien ou aiguilleur du ciel a comme mission de contrôler, diriger les avions au sol comme en vol afin d’assurer la sécurité et la fluidité de l’espace aérien. Il existe deux voies pour exercer le métier, dans le civil ou dans l’armée de l’air, de terre ou dans la marine. Les missions Le métier d’aiguilleur du ciel est très éprouvant, à tel point qu’il ne travaille que 32 h par semaine pour être en pleine possession de ses moyens. En effet, comme un pilote, il tient entre ses mains la vie de nombreux passagers et tous ses choix s’imposent aux pilotes avec qui il est en contact. Pour assurer ses missions, le contrôleur doit être doté d’une grande faculté de concentration et de rigueur pour éviter tout incident. Les principales missions : Suivi assidu et analyse en temps réel de la circulation aérienne et au sol des aéronefs

Guidage des pilotes à l’envol, durant le vol et à l’atterrissage

Déclenchement du processus d’urgence en cas de besoin

Transfert de compétence à d’autres contrôleurs aériens étrangers lorsque les avions sortent de son cadre aérien Études/ Formation pour devenir contrôleur aérien La filière civile : 2 concours d’accès existent au sein de l’ENAC (Ecole Nationale d’Aviation Civile) à Toulouse et permettent de devenir contrôleur : Un concours au niveau Baccalauréat pour obtenir le statut de TSEEAC (Technicien Supérieur des Etudes et d’Exploitation de l’Aviation Civile) sans limite d’âge. En suivant cette voie, vous pourrez exercer des voies diversifiées proposées par la DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile), y compris, bien entendu, le métier de contrôleur aérien.

Un concours d'accès au niveau Bac+2 afin d'avoir le statut ICNA (Ingénieur du Contrôle de la Navigation Aérienne). Ce concours est ouvert à tous les candidats âgés de 18 à 26 ans, aptes physiquement et justifiant une deuxième année de classe préparatoire scientifique (par exemple, Math Sup/Math Spe ). Faites attention néanmoins à être prêt pour la sélection : vous ne pourrez tenter que trois fois cet examen. La filière militaire : l'Armée de l'air et la Marine Nationale recrutent des contrôleurs aériens. Seules conditions : être âgé de moins de 30 ans, avoir le baccalauréat et signer un contrat initial de 6 ans au grade de sous-officier. Après avoir passé les concours, vous pourrez intégrer l'armée et signer un contrat pour une durée de 6 ans. L'école de l'ALAT (Aviation Légère de l'Armée de Terre) est aussi une porte d'entrée pour devenir aiguilleur du ciel. Les missions qui sont confiés aux contrôleurs ayant choisis cette voie, leur permet d'être projeté en mission sur des théâtres d'opérations et de gérer le trafic d'hélicoptères de l'armée de terre, d'avions d'entraînement et de transports. Salaires Dans le domaine civil, un débutant commence généralement en étant rémunéré 2 550€ bruts/mois. Dans le domaine militaire, les salaires sont moins importants, et varient de 1 300€ net/mois et 2 200€ net/mois selon le grade. Évolutions de carrière Dans le civil, il y a possibilité de passer des concours internes, le contrôleur aérien peut évoluer vers des fonctions d'études, d'encadrement ou de management dans les services de l'aviation civile. Dans l'armée de terre, il est possible de monter en grade, en passant de grade d'aviateur jusqu'au grade de caporal-chef après 4 mois de service puis grade de sergent à compter du 13è mois de service. Par la suite, il sera possible d'évoluer vers le statut de sous-officier de carrière, voire d'officie