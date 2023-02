Commande de 726 millions d'euros pour Saab

Une commande assez brève

Ce 24 février, Saab a annoncé avoir reçu une commande de 8 milliards de couronnes suédoises (soit 725,9 millions d'euros). La commande comprend ;

Des canons sans recul Carl-Gustaf : multirôle (antichars, anti-bâtiments, antipersonnel,...), portée de 700 mètres (400 contre un char).

Des MANPADS RBS 70 NG : 9 kilomètres de portée, 5 kilomètres d'altitude, mach 2, guidage laser, monté sur trépied.

Des radars Giraffe 1X : intégration possible sur une très large variété de véhicules, portée de 75 kilomètres, 3D, antenne active, pensé pour compléter les RBS 70 NG.

Cependant, le reste de la commande n'est pas dévoilé : "En raison de la nature de l'industrie, des circonstances concernant le client et des intérêts de sécurité nationale, aucune autre information concernant cette commande ou le client ne sera fournie." comme précisé par Saab.

Dans tous les cas, cette commande représente l'un des plus gros contrats de Saab sur les deux derniers mois : entre le 15 décembre et le 1er février, Saab a accumulé plus de 841 millions d'euros de commandes militaires ( article sur le sujet ). Or, le contrat annoncé ce 24 février représente à lui tout seul la presque totalité des précédents contrats, avec une somme de 725,9 millions d'euros !

Certains pensent que l'Ukraine serait le potentiel client de cette énorme commande. Il est toutefois impossible d'infirmer ou de confirmer cette hypothèse.