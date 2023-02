Un contrat militaire de plus pour Saab

Saab vient de récolter un nouveau contrat de soutien et de maintenance pour les systèmes antiaériens terrestres des Forces armées suédoises. Ce dernier s'ajoute à une série de contrats avec la Suède mais aussi d'autres pays dans de nombreux domaines militaires. Ces contrats permettent à Saab d'engranger plus de 841 millions d'euros de contrat en un mois et demi.

Un contrat suédois de plus... Ce 1er février, Saab a reçu un contrat de support des systèmes antiaériens mis en service par les Forces armées suédoises (Försvarsmakten). D'une valeur de 170 millions de couronnes suédoises (15 millions d'euros), il permettra à Saab de continuer près de 60 ans de soutien des systèmes antiaériens suédois, avec notamment ; Les systèmes antiaériens très courte portée MANPADS RBS 70 et sa version bi-missiles, RBS 90 (max 9 kilomètres de portée, guidage laser)

Les systèmes antiaériens moyenne portée RBS 97 (désignation suédoise du MIM-23 Hawk)

Le radar mobile Giraffe 75 (3D, portée maximale de 75 kilomètres)

Le radar mobile Giraffe AMB (bande C, 3D, portée maximale de 100 kilomètres) Ce contrat a été signé à la fin du quatrième quadrimestre de 2022 afin d'entrer en vigueur en 2023 et ce, jusqu'en 2025. Il comprend également une option de trois années supplémentaires. ... après une suite de récents contrats En effet, ces derniers temps, l'entreprise Saab et ses filiales ont annoncé avoir reçu plusieurs contrats concernant des domaines militaires, principalement avec la Suède pour ses Forces armées mais également avec d'autres États européens. Avec la France , pour l'achat de lance-roquettes antichars AT4 pour un montant de 24 millions d'euros, avec une première livraison cette année (annoncé le 26 janvier).

, pour l'achat de pour un montant de 24 millions d'euros, avec une première livraison cette année (annoncé le 26 janvier). Avec la Finlande , pour l'achat de systèmes antiaériens RBS 70 NG pour un montant de 800 millions de couronnes suédoises (soit 70,3 millions d'euros) (annoncé le 22 décembre ).

, pour l'achat de pour un montant de 800 millions de couronnes suédoises (soit 70,3 millions d'euros) (annoncé le 22 décembre ). Avec la Suède , pour une remise à niveau des avions de combat Grippen C/D pour un montant de 3,5 milliards de couronnes suédoises (soit 307,57 millions d'euros) (16 décembre 2022). Elle consiste notamment en une remotorisation des appareils et un nouveau système électronique de combat pour l'emport de nouvelles munitions. Ce même 16 décembre, Saab a également annoncé un contrat avec la Force aérienne suédoise (Svenska flygvapnet) de 3,4 milliards de couronnes suédoises (soit 298,77 millions d'euros) pour assurer l'entretien et le soutien technique de la flotte d'avions de combat Grippen de 2023 à 2025.

, pour une pour un montant de 3,5 milliards de couronnes suédoises (soit 307,57 millions d'euros) (16 décembre 2022). Elle consiste notamment en une remotorisation des appareils et un nouveau système électronique de combat pour l'emport de nouvelles munitions. Ce même 16 décembre, Saab a également annoncé un contrat avec la (Svenska flygvapnet) de 3,4 milliards de couronnes suédoises (soit 298,77 millions d'euros) pour assurer de 2023 à 2025. Avec la Suède , pour la prolongation de la durée de vie de deux navires de lutte contre les mines (MCMV) de la classe Koster, pour un montant de 350 millions de couronnes suédoises (soit 30,7 millions d'euros) (21 décembre 2022). Les navires recevront de nouveaux équipements et les systèmes seront remis à niveau.

, pour la (MCMV) de la classe Koster, pour un montant de 350 millions de couronnes suédoises (soit 30,7 millions d'euros) (21 décembre 2022). Les navires recevront de nouveaux équipements et les systèmes seront remis à niveau. Avec la Lettonie pour des canons sans recul antichars Carl Gustav M4 , pour un montant de 185 millions de couronnes suédoises (soit 16,2 millions d'euros) (20 décembre 2022), 6 jours après l' annonce de la commande par la Lettonie de systèmes antiaériens RBS 70 NG et de radars Giraffe 1X .

pour des , pour un montant de 185 millions de couronnes suédoises (soit 16,2 millions d'euros) (20 décembre 2022), 6 jours après l' de la commande par la Lettonie de . Avec la Suède , pour l'achat de lane-roquettes antichars NLAW pour un montant de 900 millions de couronnes suédoises (soit 79 millions d'euros) (15 décembre 2022). Certains contrats paraissent assez en termes techniques ou en nombre. Cependant, en cumulant les sommes de ceux-ci, Saab a reçu des demandes cumulant plus de 841 millions d'euros. Ce chiffre est encore à relativiser car il ne compte que les contrats fermes et ne comprennent pas les options éventuelles, comme la proposition de prolongation de la durée de vie des trois autres navires de la classe Koster.