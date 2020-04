Combat aérien dans le ciel du Cachemire

L'Opération Balakot

Le 14 février 2019, l'attaque suicide menée par le groupe deobandi pakistanais Jaish-e-Mohammed (JeM) contre un bus du 76e bataillon des forces de sécurité indiennes (CRPF) circulant près de la ville de Lethpora fait 44 morts. Il s’agit à ce jour de l’attaque la plus meurtrière dans le Cachemire indien depuis 1989. Pour préserver la paix civile, mais aussi pour adresser au gouvernement pakistanais un message politique destiné à mettre un terme à l’instrumentalisation des mouvements terroristes contre les forces indiennes, l’Indian Air Force a dès lors été placée en état d’alerte par N. Modi afin de répliquer.

Le choix se serait naturellement porté sur le Dassault Mirage 2000, destiné aux missions de frappe en profondeur, et qui reste à ce jour avec les Rafale le seul avion manœuvrant à plus de 6 000 m. Un atout qui lui permet de tirer profit des reliefs himalayens pour échapper aux systèmes de défense antiaériens pakistanais ou chinois. Dans la nuit du 26 février, peu avant 3 h 10 du matin, un escadron de 12 Mirage 2000 récemment modernisés aurait décollé dans le plus grand secret de la base de Gwalior, située dans l’Etat du Madhya Pradesh au nord du territoire indien. Les Mirage 2000 étaient attendus par au moins deux Ilyushin-78M de ravitaillement en vol, qui avaient quitté la base d’Agra peu après 2 heures....

La réponse pakistanaise

Le lendemain du raid, le Pakistan réagit en lançant à son tour un raid contre le Cachemire indien. Selon un communiqué de l’armée de l’Air indienne,le 27 février vers 10 heures, les systèmes de détection indiens auraient repéré « une large formation d’appareils pakistanais se dirigeant vers la région de Jhangar ». Toujours selon l’Inde, les appareils pakistanais visaient des infrastructures militaires indiennes. Des chasseurs indiens ont alors été dirigés vers ces appareils pour les intercepter. Des MiG-21 Bison, des Su-30 MKI et des Mirage 2000 ont participé à l’interception, indique l’armée de l’Air indienne. Un combat aérien s’est alors engagé, semble- t-il à courte portée......

Le salon Aero India venait juste de fermer ses portes

Les autorités indiennes on préféré attendre la fin du salon Aero India et le retour des délégations étrangères, comme du trafic suscité par les appareils exposés, pour lancer l'Opération Balakot. Un salon qui a été l'occasion pour le DRDO, le fer de lance de la BITD indienne avec ses 24 laboratoires de recherche indépendants, de présenter pas moins de 250 systèmes.....