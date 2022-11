Colombie: huit morts dans le crash d'un avion

Crash d'un Piper PA-31 en Colombie faisant huit morts

Le lundi 21 novembre 2022, un avion bimoteur Piper PA-31-350 Navajo Chieftain, HK-5121, s'est écrasé dans un quartier résidentiel de Medellin, en Colombie. L'avion, qui s'est signalé pour la dernière fois par radio à 10H14 (15H14 GMT) transportait six passagers et deux membres d'équipage, ont indiqué les services de secours. L'appareil s'est écrasé sur une maison, dont le ou les étages supérieurs ont été détruits, selon les images diffusées par les services de secours. Des pompiers étaient en train d'éteindre les dernières flammes de l'incendie, au milieu des tuiles éparpillées et des cloisons de briques effondrées. Les huit personnes à bord ont été tuées, dont deux membres d'équipage et six passagers. "Il y a eu un accident d'avion dans le secteur de Belen Rosales", a déclaré le maire de la ville Daniel Quintero.