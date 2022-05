Collision en vol entre deux Rafale durant un meeting

Un meeting sur la BA 709

Les 21 et 22 mai, la base aérien 709 de Cognac ouvrait ses portes pour la Fondation des œuvres sociales de l'air. L'Armée de l'Air et de l'Espace avait mobilisé l'entièreté de ses cinq équipes d'ambassadeurs : le Rafale Solo Display, la Patrouille de France, l'équipe de Voltige, l'A400M Tactical Display et les Ambassadeurs Parachutistes.* Plusieurs représentants privés ou équipes de voltiges étrangères étaient présentes pour l'occasion.

L'Armée de l'Air et de l'Espace a aussi fait voler des Rafale, un drone Reaper ou encore un A330 MRTT.