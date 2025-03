Collision en plein vol de deux avions de la Patrouille de France

Deux avions de la patrouille de France se sont crashés non loin de Saint-Dizier. Les pilotes ont eu les temps de s’éjecter apparemment @afpfr #avion #crash #patrouilledefrance #saintdizier #villiersenlieu @AlertesInfos pic.twitter.com/yFgjhRip5M

Il est bien évidemment trop tôt pour connaitre les causes originelles de cet incident. À noter que les pilotes de la Patrouille de France font partie des meilleurs pilotes de l'Armée de l'Air et de l'Espace, devant accumuler à minima 1500 heures de vol sur avion à réaction, être pilote de chasse,... Et encore, les heureux élus doivent ensuite s'entrainer à de nombreuses figures aériennes, en solo, à plusieurs, avec tous le groupe,... tout en volant parfois (presque) aile contre aile. La moindre petite erreur de jugement du pilote et/ou le moindre petit problème technique ont donc une incidence importante au vu du faible écart entre les avions. Il n'empêche, ce genre d'accident est extrêmement rare au vu des risques. Au total, trois accidents ont eu lieu depuis le début des années 2000 :