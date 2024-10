CMS France : l'évolution de gamme

La continuité d’un projet pour un fabricant permet de s’appuyer sur des points forts déjà consolidés et de les appliquer aux différents modèles à développer, en partant d’une base commune. Cette extension de gamme peut cependant, dans certains cas, être entravée par des facteurs externes.

Dans ces cas, il est donc nécessaire de partir de la traditionnelle « feuille blanche » afin d’avoir la liberté d’adopter les choix les plus adaptés en fonction des objectifs que l’on veut atteindre.

C’est précisément de ce changement total que voit le jour le récent modèle de centre d’usinage à 5 axes vm 30 K de CMS, que le fabricant de Zogno (dans la région de Bergame, en Italie) a développé pour couvrir les besoins des usines de production qui traitent non seulement l’aluminium, mais aussi l’acier.

UN BÂTI FERMÉ MONOBLOC AVEC UNE TABLE MÉCANO-SOUDÉE ET ÉQUIPÉ DE TÊTES D’USINAGE ROBUSTES ET BIEN STRUCTURÉES. TELS SONT LES POINTS DE DÉPART QUI ONT DONNÉ NAISSANCE À LA CONCEPTION DU NOUVEAU MODÈLE DE CENTRE D’USINAGE À 5 AXES VM 30 K DE CMS, QUI SE RÉVÈLE ROBUSTE ET ADAPTÉ AUSSI BIEN AUX USINAGES SUR ALUMINIUM QU’À LA RÉALISATION DE PIÈCES EN ACIER.

Née sous le signe de la robustesse

Se démarquant nettement de ses prédécesseurs avec leurs bâtis « open frame », le modèle vm 30 K est conçu avec un bâti fermé qui, de par sa nature même, assure une plus grande rigidité, indispensable pour permettre à la machine de conserver une bonne géométrie même lorsqu’elle est sollicitée par les forces d’usinage élevées qui sont générées lors de l’enlèvement de gros volumes de copeaux avec des pièces en acier. La morphologie du bâti est le résultat d’une étude attentive et approfondie du comportement statique et dynamique de l’installation, qui comporte la présence d’éléments de raidissement dans les points névralgiques et un allègement de certains éléments pour toujours assurer une bonne dynamique. Tous les choix de construction tendent donc à proposer sur le marché une solution robuste, et c’est dans cette optique que s’inscrit la table mécano-soudée intégrée, qui offre une capacité de charge de 10 tonnes par mètre carré. Un choix technique qui permet à CMS de se démarquer de la concurrence qui, pour des machines de même gamme en termes de taille, de performance et de prix, utilise généralement des tables en fonte. La solution mécano-soudée intégrée dans le bâti et complétée par d’autres dispositions au niveau des axes et des têtes d’usinage permet globalement au vm 30 K d’atteindre les niveaux de rigidité attendus par le marché, avec un amortissement optimal des vibrations et, par conséquent, des coûts plus bas par rapport à la mise en place d’une table en fonte.

Axes à doubles glissières

Les courses de 2 200 mm en X, 3 000 mm en Y (course de la barre transversale) et 1 300 mm en Z permettent au vm 30 K d’usiner des pièces d’environ 1 500 x 2 300 x 1 000 mm, couvrant ainsi un large éventail d’applications liées tant à la construction de moules en acier pour tôle ou matériaux plastiques qu’à la réalisation de pièces structurelles pour le secteur de l’aérospatiale.

Question de têtes

Comme le reste de la machine, le coulisseau a lui aussi été généreusement dimensionné en fonction de la taille de l’installation, avec une section de 500x500 mm. Sur ce coulisseau, le client a la possibilité d’installer trois types de têtes différentes, auxquelles s’ajoutera une quatrième en cours de développement. Les têtes, développées en interne par le groupe auquel appartient CMS, peuvent avoir une configuration à épaulement unique ou à fourche. Plus précisément, pour la configuration à épaulement unique, le modèle Torque 5 a été identifié, il représente le haut de gamme pour ce type de tête en matière de performances réalisables et de rigidité du système. Elle est équipée d’une électro-broche d’une puissance allant jusqu’à 32 kW, d’un couple maximum de 100 Nm et d’une vitesse de rotation allant jusqu’à 24 000 tr/min, selon la version choisie. Le couple de freinage pour cette famille de têtes est de 2 000 Nm.

Enfin, il est à souligner que toutes les têtes disposent de passages internes pour les différents services et d’un système du lubro-réfrigérant à haute pression allant jusqu’à 40 bars pour la Torque 5 et jusqu’à 70 bars pour la Tilt G et la Tilt M, afin d’assurer une bonne évacuation des copeaux même en cas de perçages profonds et un bon nettoyage de la zone de travail en cas de volumes importants de copeaux enlevés.

Fonctionnement sans surveillance

Bien que les usinages auxquels le centre d’usinage vm 30 K est destiné nécessitent généralement des temps longs, le changement automatique d’outils de la machine est une aide précieuse par sa capacité à accueillir un grand nombre d’outils et à garantir ainsi une grande polyvalence d’utilisation, ainsi qu’à maintenir l’installation opérationnelle, même sans surveillance. Dans la version plus simple, le changement d’outils à disque peut accueillir 24 positions à l’intérieur d’un magasin à disque, tandis que dans les versions à chaîne, la disponibilité peut aller jusqu’à 180 positions.

Activités sous surveillance

Sur le plan du contrôle, vm 30 K peut être configuré avec Fanuc, Siemens ou Heidenhain. L’interface homme/machine, quant à elle, est directement développée par CMS et permet à la fois au fabricant et à l’utilisateur d’avoir une vue immédiate et en temps réel de l’état de l’installation. En particulier, grâce à l’accès multi-niveaux qui diversifie les possibilités d’intervention en fonction de la configuration du profil utilisateur, chaque acteur présent dans l’entreprise interagit avec l’installation d’une manière différente et a accès à des informations spécifiques.

Ergonomie maximale

D’un point de vue ergonomique, la machine respecte les normes les plus élevées et présente une série de dispositions qui facilitent son utilisation par les opérateurs, gage d’une activité en toute sécurité. Un exemple en est le pupitre sur lequel est installée la CN qui, dans une version, est équipé d’un bras de support en mesure de pivoter d’environ 180°, ce qui permet à l’opérateur de se déplacer avec une plus grande liberté et d’avoir une meilleure visuelle de la zone de travail, ainsi que de profiter des grands vitrages qui caractérisent les portes d’accès de la machine.

A propos de CMS…

CMS SpA produit des machines et systèmes d'usinage pour les matériaux composites, fibre de carbone, aluminium, alliages légers, plastique, verre, pierre et marbre. Fondée en 1969 par Pietro Aceti, le but était d'offrir des solutions personnalisées et avant-gardistes, basées sur une vraie connaissance des besoins du client. D'importantes innovations technologiques générées par des investissements conséquents en recherche et développement et par l'acquisition de sociétés de qualité, ont permis une croissance permanente dans les différents secteurs de référence.