CHINE: Perspective stratégiques face à Taiwan, la Russie et les USA - avec le Général Yakovleff

La Chine est l'un des principaux bénéficiaires de l'invasion russe de l'Ukraine. Ses perspectives stratégiques changent donc rapidement : Taiwan bénéficie du soutien de plusieurs Etats pour faire face aux revendications chinoises qui menacent l'ile d'une invasion, la Russie se transforme progressivement en satellite chinois tandis que les tensions avec les USA risquent de transformer la nature des relations internationales... Un conflit est-il possible et quelle serait sa portée locale et mondiale ? Le Général Yakovleff répond à nos questions au studio Air&Cosmos.