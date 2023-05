China Airlines va acheter 8 Boeing 787-9

Huit nouveaux Boeing 787 pour China Airlines

La compagnie aérienne taïwanaise China Airlines a annoncé le 10 mai 2023 qu'elle allait acheter huit autres Boeing 787-9, en plus des 16 avions à fuselage large qu'elle a commandés en 2022. Selon les informations du Liberty Times, la plus grande compagnie aérienne de Taïwan recevra les 8 nouveaux Boeing 787-9 à partir de 2026 et les livraisons s'achèveront en 2028. Ces avions seront utilisés pour des vols régionaux et long-courriers, notamment vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande, pour répondre à la demande croissante de voyages internationaux à la suite de la pandémie.

China Airlines finalise l'achat de 24 Boeing 787-9

En août 2022, China Airlines avait pris la décision d'acheter fermement 16 Boeing 787-9 équipés du moteur GEnx de General Electric, dont les livraisons devaient débuter en 2025. Suite à cela, Boeing a annoncé que ce contrat avait été finalisé pour l'achat de 24 Dreamliners par China Airlines, dans le cadre de sa modernisation de la flotte à venir. À cette époque, le transporteur avait discuté des options pour les huit appareils supplémentaires, ce qui porterait la flotte de Boeing 787 à un total de 24 appareils qui seraient tous livrés d'ici 2028.

China Airlines modernise sa flotte

China Airlines avait précédemment introduit des flottes flambant neuves de Boeing 777-300ER, Airbus A350-900, Airbu A321neo et Boeing 787. Les flottes de nouvelle génération ont été réparties sur des lignes long-courrier, moyen-courrier et régional court-courrier afin de renforcer la compétitivité de la compagnie aérienne.