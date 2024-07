Chimera, le drone français plébiscité par l’Ukraine mais bloqué par la France

Le Chimera se fait une place en Ukraine

Jérôme Beuclair était présent à Kyiv le 24 février 2022, le jour de l’invasion du pays par la Russie, et explique qu'il s'est engagé dans le développement accéléré et la fourniture de ce drone pour une raison : voir la victoire de l'Ukraine sur la Russie. Il ne gagne ainsi pas d'argent sur la vente de son drone Chimera dont les premiers vols ont eu lieu en Ukraine dès la fin de l'année 2022. Il s'agit du développement le plus connu du co-inventeur français, aux côtés de ses partenaires industriels en France, au Luxembourg ainsi qu'en Ukraine où il vit alternativement depuis des années. Une rapidité qui a permis d'engager le drone pour la première fois dès avril 2023 sur le front sud, près de Zaporijia.

Le Chimera exploite des concepts déjà bien connus et démontrés, mais l'accumulation de toutes les innovations et leur mise en œuvre sur un appareil au coût très faible fait aujourd'hui l’unanimité dans les unités ukrainiennes équipées d’une machine jugée résiliente, simple et efficace "comme un AK47". Le drone existe en version quadra ou hexacoptère de 50 pouces et peut être contrôlé par deux opérateurs , mais son gros facteur différenciant est sa capacité à voler même en environnement totalement brouillé, grâce à l’utilisation d’un câble de fibre optique pouvant atteindre jusqu'à 50 kilomètres de longueur en volant à une altitude d’environ 400 mètres.

Le système de filoguidage interdit en effet tout risque d'interception des signaux, ne permet pas aux systèmes ennemis de détecter le drone via leurs capteurs de guerre électronique associé à la radio-goniométrie, évite de mettre en danger les télépilotes dont la position est souvent dévoilée par leur puissante antenne, le tout en offrant une capacité opérationnelle et un taux de survie très supérieurs. Comme tous les drones à voilure tournante, le Chimera pouvant décoller verticalement puis bénéficier d’une grande mobilité, une caractéristique qui renforce sa capacité à être discret tout en étant plus difficile à détecter par les systèmes de défense ennemis, les radars ayant du mal à détecter des cibles très lentes voire stationnaires.