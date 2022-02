Chasseur léger turc Hürjet : réelle avancée vers l’indépendance matérielle ?

Une plateforme et une fiche technique basique, mais efficace

Le Hürjet est un appareil initialement conçu pour remplacer les appareils d’entraînement actuellement en dotation dans la force aérienne turque. Ces avions biréacteurs utilisés pour la transition vers le F-16, que sont les Northrop T-38 Talon et Canadair NF-5A/B Freedom Fighter, sont certes robustes mais vieillissants. Leur âge avancé implique qu’ils ne seront bientôt plus à même d’assurer leurs missions de formation vers des appareils toujours plus avancés technologiquement, et cela malgré les retrofits opérés sur les T-38.

Le Hürjet se différencie de ses prédécesseurs encore en service dans les forces turques par son architecture monoréacteur et sa configuration en aile haute en flèche avec échines. Ainsi, il se positionne sur une conception analogue à certains de ses concurrents et contemporains tels que le KAI T-50 Golden Eagle ou le Boeing T-7A Red Hawk.