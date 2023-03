Chasse au sous-marin, sauvetage, assaut: découvrez le NH90 Caïman avec le commandant de la 33F

Le NH90 Caïman est l'hélicoptère le plus modernes des Armées. Au sein de la Marine, il contribué à toutes les missions comme la lutte anti-sous-marine, le sauvatage en mer, le renseignement, l'assaut aéroporté... Le cc Couprie, commandant de la flottille 33F de la Marine Nationale, nous présente la machine et répond aux critiques quant à sa disponibilité et des performances.