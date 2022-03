Carte du théâtre des opérations en Ukraine à 19h30 le 21 mars

Résumé du weekend

Aucune ville majeure ukrainienne n'est tombée mais les bombardements continuent sur celles-ci. Ils sont accompagnés par plusieurs tirs de missiles dont la précision varie grandement selon les frappes. Les Russes avancent dans Marioupol mais les combats sont très lents et les Ukrainiens infligent encore de nombreuses pertes aux Russes. Plusieurs couloirs humanitaires ont été ouverts mais certains véhicules sont parfois pris pour cible et il reste encore de très nombreux civils dans la ville. La pression sur la ville va encore augmenter car les Russes débarquent du matériel depuis le port de Berdyansk.

Côté Ukrainien, les réseaux sociaux montrent qu'ils détiennent encore de l'artillerie lourde suite aux tirs d'obusier 2S7 Pion de 203 mm. Deux villages au Nord de Mykolaiv auraient été repris (information encore à confirmer, la localisation étant peu précise). Ils ont aussi réussi plusieurs embuscades sur différents fronts. Côté capture, les Ukrainiens ont trouvé plusieurs T-80 abandonné et les ont directement réutilisés. Ils ont aussi capturé un véhicule de commandement R-149MA1 étonnamment intact (aucune information sur le matériel trouvé dans le véhicule).

Les Biélorusses massent de plus en plus de troupes dans la région de Brest (Sud-Ouest, Biélorussie). Plusieurs prédictions de différentes sources laissent à penser qu'ils pourraient tenter de couper l'Ukraine de la Pologne. Cependant, les différents analystes s'accordent sur le fait que les Forces armées de Biélorussie sont moins bien équipées que les Forces russes. A l'inverse, l'Ukraine dispose de plusieurs réserves le long de la frontière, probablement très bien équipées en matériel occidental et qui sont prêtes à répondre à une invasion (l'effet de surprise sera minimal et les pertes biélorusses probablement élevées). Enfin, les Ukrainiens feront tout pour garder le contrôle de leur frontière avec la Pologne : les armes occidentales affluent par cette zone qui est donc stratégique.