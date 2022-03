Carte du théâtre des opérations en Ukraine à 19h00 le 29 mars

Résumé du 26 au 29 mars : contre-attaques ukrainiennes et redéploiement russe

Les Russes auraient été repoussés de la banlieue de Mykolaïv et les Ukrainiens seraient presque à mi-distance de Kherson. Plus à l'Est, la résistance de Mariupol semble totalement s'effondrer, la ville serait presque entièrement sous le contrôle des Russes. Une fois la ville sous leur contrôle, ils vont pouvoir relancer leur offensive dans le Sud-Est. Les Ukrainiens se battent justement au centre de cette zone et ont capturé plusieurs villages. Le front des régions séparatistes de Louhansk et de Donetsk ne bouge presque pas. Des combats ont eu lieu au Nord de la zone, avec des pertes des deux côtés.

Le front nord semble beaucoup plus actif. La contre-offensive dans la région de Kiev continue et la pression sur la capitale diminue. Les inondations à l'Ouest du Dniepr permettent d'empêcher toutes les attaques des troupes russes le long du fleuve. Les Ukrainiens ont repris Irpin et des combats ont lieu sur l'aéroport Antonov. Motyzhyn est sous contrôle ukrainien depuis moins de 24 heures. Avec la prise de Makariv la semaine passée et les combats dans les faubourgs de Borodyanka, les Ukrainiens ont la possibilité d'encercler de nombreux éléments russes. A l'Est de Kiev, les Ukrainiens avancent vers Soumy qui tient encore : ils reprennent une partie de la zone au sud de l’autoroute Soumy-Kiev et d'autres portion de cette autoroute sont harcelées.

Un peu plus à l'Est, les Ukrainiens contrôlent désormais Trotyanets. Les Russes comptent de très nombreux véhicules détruits ou capturés par les Ukrainiens, en ce compris un véhicule mobile de communication R-166-0.5 et son véhicule de commandement/radio Kamaz-5360 6x6.

Les Russes semblent masser des troupes dans les environs de Koursk (Russie) et la pression au Nord diminue sur Kiev et Kharkiv au profit de l'axe Kharkiv-Louhansk.

En dehors des combats, sept feux de forêts se sont déclarés dans les environs de Tchernobyl. Les pompiers Ukrainiens n'ont pas accès à cette zone depuis le début de l'invasion.