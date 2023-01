British Airways : problème technique en vol pour un Boeing 787 Dreamliner

Le vol 143 a finalement atterri sur la piste 27R d'Heathrow à 18 h 24 GMT, soit 7 heures et 40 minutes après son décollage pour Delhi. Bien qu'accueilli par les pompiers de l'aéroport par précaution, l'avion a roulé jusqu'à la porte d'embarquement par ses propres moyens et est arrivé à la porte du terminal 5 à 18h36.

Le vol British Airways BA143 a rencontré une panne technique qui a amené l'équipage à décider de retourner à Heathrow au lieu de se dérouter vers un aéroport plus proche. Le vol a alors effectué un demi-tour à 180 degrés, revenant vers sa base d'origine et suivant une trajectoire similaire à celle de l'aller. Le retour a débuté à 14 h 38 GMT, un peu moins de trois heures après le décollage.

Le Boeing 787-9 Dreamliner , qui a quitté Londres Heathrow à 11 h 44 GMT, a suivi un itinéraire qui l'a fait survoler la Belgique, l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie et la Roumanie, en atteignant une altitude de croisière de 37 000 pieds au-dessus de la mer Noire, à proximité de la côte est de la Bulgarie.

A propos du Boeing 787 de British Airways

Le Boeing 787-9 Dreamliner en question, G-ZKBO, a été livré neuf à British Airways en septembre 2016, ayant donc actuellement 6 ans et 4 mois. Il est équipé de moteurs Rolls-Royce Trent 1000 et possède une configuration de 216 sièges pour les passagers, comprenant 8 sièges en première classe, 42 en classe affaires, 38 en économie premium et 127 en économie.

Le Boeing 787-9 Dreamliner joue un rôle important dans la flotte long-courrier actuelle de British Airways, avec 18 appareils en service, utilisés en tandem avec 12 Boeing 787-8 plus petits. L'âge moyen de la flotte de Boeing 787-9 est de 6,6 ans.