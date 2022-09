British Airways : Nouvelle livraison du Boeing 787

Deux nouvelles commandes

British Airways a pris livraison de son premier Boeing 787 depuis plus de deux ans. La compagnie avait commandé les 2 appareils en l’espace d’une semaine. Boeing a repris les livraisons de 737 MAX à la fin de 2020, mais l'entreprise n'a pas tardé à avoir un autre problème sur les bras. Alors que le modèle Boeing 787 Dreamliner n'a pas été cloué au sol dans son ensemble, le constructeur américain a interrompu les livraisons de son dernier gros porteur pendant plus d'un an : aujourd'hui, les livraisons ont repris.

La flotte de 787-10 de British Airways s'agrandit

British Airways a augmenté légèrement sa flotte en y ajoutant un troisième 787-100. L'appareil G-ZBLF a été livré le samedi 17 septembre 2022 en provenance de Charleston, aux États-Unis. Le vol BA9602 a décollé de Charleston à 19 h 18, heure locale. L'avion a traversé l'Atlantique et a atterri à son nouveau port d'attache de Londres Heathrow à 7 h 52, après 7 heures et 34 minutes dans le ciel.

Reprise des vols des Boeing 787-10 de British Airways

Avec la livraison du nouveau Boeing 787-100, la compagnie dispose désormais de trois Boeing 787-10. Selon BOE Family Flights, sept Boeing 787-10 de British Airways ont été construits à ce jour. Trois des quatre avions non livrés ont été envoyés en stockage mais ont été retirés depuis. D’après le responsable de la compagnie, les neufs autres appareils seraient livrés à la compagnie nationale britannique. Dans ses derniers résultats trimestriels, les neufs autres appareils seront livrés entre 2022 et 2024. La flotte de Boeing 777X de la compagnie aérienne suivra à partir de 2026, en supposant que le programme ne subisse aucun autre retard.