[Bourget2023] Aviation durable: formes innovantes, propulsion hybride et carburant alternatifs...

Une fois de plus, la réduction de l'empreinte environnementale du secteur aérien était au cœur du Bourget 2023. Hybridation électrique, formes innovantes, propulsion multi distribuée, carburant alternatifs, voici un best of du salon et des principales innovations !