Boeing : Retour des livraisons du 737 Max en Chine

La présidente de Boeing Chine, Sherry Carbary, a déclaré que l'usine de Zhoushan est "prête pour la reprise de la livraison du 737 MAX en Chine", selon un rapport publié sur la page WeChat de Boeing Chine en début de semaine. Boeing souhaiterait célébrer sa 50ème année d’entrée sur le marché chinois par la reprise des livraisons et des opérations du 737 MAX en Chine. Depuis son entrée sur le marché chinois, Boeing est sans doute dans la situation la plus complexe de son histoire, avec une stagnation des commandes des compagnies aériennes chinoise et l’usine de Zhoushan qui n’a pas fonctionné à son plein potentiel depuis plus de trois ans.

L’usine de Boeing Zhoushan

L’usine de Zhoushan a commencé sa construction en 2017. À la fin de 2018, un 737 MAX (B-1178) a été livré à Air China, ce qui constituait la première livraison de l'usine. La capacité de livraison de l'usine de Zhoushan a été conçue pour accueillir 100 avions par an, selon Victoria Wilk, directrice générale du centre de livraison de Zhoushan. La Chine a été le premier pays au monde à clouer au sol ses 737 max en Mars 2019 à la suite des deux accidents mortels de cet aéronef.

Vers la reprise des livraisons du Boeing 737 MAX

De nombreux signes indiquent une reprise prochaine de l'exploitation des 737 MAX. Le samedi 20 août 2022, la compagnie Xiamen Airlines a transporté l'un de ses 737 MAX (B-1288) de Yinchuan à sa base, l'aéroport international de Xiamen Gaoqi (XMN). Tous les cadres supérieurs de Xiamen Airlines étaient présents à l'aéroport pour l'accueillir. En décembre 2021, la CAAC (l'administration chinoise de l'aviation civile) avait officiellement levé l'interdiction de vol pour le 737 MAX. Cette directive lève un obstacle réglementaire à la remise en service du 737 MAX en Chine. À l'heure actuelle, 97 Boeing 737 MAX appartenant à 13 compagnies aériennes chinoises sont toujours cloués au sol en Chine.