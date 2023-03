Boeing produira 184 Apaches pour l'armée US et clients internationaux

Boeing construit 184 AH-64E Apaches

Boeing construira 184 AH-64E Apaches pour l'armée américaine et des clients internationaux, y compris les premiers Apaches pour l'Australie. Ce contrat de 1,9 milliard de dollars porte la valeur totale du contrat à 2,1 milliards de dollars et pourrait atteindre plus de 3,8 milliards de dollars à l'avenir.

"Nous renforçons la flotte d'attaque de l'armée américaine, tout en soutenant de nouveaux pays partenaires et en accueillant notre nouveau client Apache, l'armée australienne ", a déclaré Christina Upah, vice-présidente des programmes d'hélicoptères d'attaque et cadre supérieur du site Boeing Mesa. "Ce contrat met en évidence le besoin d'Apaches dans le monde entier.

54 Apaches vendus à des pays partenaires, 130 livrés à l'armée américaine

L'armée américaine recevra 115 Apaches reconditionnés, et 15 Apaches supplémentaires seront achetés en option, ce qui permettra aux contribuables de réaliser d'importantes économies. Les 54 appareils supplémentaires seront livrés à des pays partenaires dans le cadre de ventes militaires à l'étranger. Ce contrat intervient alors que la flotte Apache de l'armée américaine a dépassé les cinq millions d'heures de vol.

"Ce contrat pluriannuel est essentiel pour le combattant et l'ensemble de l'équipe Apache", a déclaré le colonel John (Jay) Maher, chef de projet Apache de l'armée américaine. "Il démontre l'engagement de l'armée à continuer de mettre des capacités inégalées entre les mains des meilleurs éléments de notre nation, tout en offrant stabilité et prévisibilité aux citoyens et entreprises exceptionnels qui consacrent leur talent à la production du meilleur hélicoptère d'attaque au monde.

Boeing livre des Apaches remanufacturés

Boeing Global Services continuera à fournir une préparation optimale au combattant, y compris des dispositifs d'entraînement, des pièces de rechange, des kits d'équipement de soutien et de test, un soutien au dépôt, une ingénierie de terrain et des manuels techniques. Les avantages majeurs dans le domaine des publications techniques permettent une approche rationalisée des processus de réutilisation des données, ce qui réduit les coûts opérationnels et de maintien en condition opérationnelle.

Dans le cadre du premier contrat pluriannuel, signé en 2017, Boeing a livré 244 Apaches remanufacturés à l'armée et 24 appareils neufs à un client international. L'AH-64E, construit sur le site Boeing de Mesa, en Arizona, est l'hélicoptère de combat multirôle le plus avancé au monde. Plus de 1 275 Apaches sont actuellement en service dans le monde.