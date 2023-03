Boeing obtient 285 millions de dollars pour produire les premiers MH-139A Grey Wolf

Le début de la production des hélicoptères MH-139A Grey Wolf

Suite à l’attribution d’un contrat d’une valeur de 285 millions de dollars à l'US Air Force, Boeing annonce le commencement de la production des 13 premiers hélicoptères MH-139A Grey Wolf. Ce contrat intervient après la livraison de quatre MH-139A Grey Wolf d'essai à l'US Air Force en août 2022. Le constructeur, qui sera chargé de fournir les aéronefs, mais aussi des services de maintenance et de soutien, annonce travailler afin d’assurer les premières livraisons en 2024.

Les capacités du MH-139A

Le MH-139A Grey Wolf de Boeing est un hélicoptère multi-missions qui se base sur l'hélicoptère commercial AgustaWestland AW139 de Leonardo auquel sont intégrées des capacités militaires supplémentaires. Conçu pour protéger les missiles balistiques intercontinentaux pour l’US Air Force à travers le pays et transporter les représentants du gouvernement américain et les forces de sécurité, il remplacera le Bell UH-1 “Huey”. Sa vitesse et sa portée connaissent une croissance de 50%, ainsi qu’une augmentation de 2268 kg de masse brute maximale.

Leonardo et Boeing dans l’équipe du Grey Wolf

Dans l'équipe travaillant autour de Grey Wolf, Boeing tient le rôle de maître d'œuvre. Il est responsable de l'approvisionnement et de l'installation de l'équipement militaire et du support après livraison de l'avion. Leonardo, quant à lui, est le fabricant des équipements d'origine, réalise l'hélicoptère dans son usine du nord-est de Philadelphie.