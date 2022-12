Boeing livre le premier P-8A Poseidon à la Nouvelle-Zélande

La Nouvelle-Zélande a reçu son premier Boeing P-8A Poseidon

La Nouvelle-Zélande a reçu aujourd'hui le premier des quatre avions de patrouille maritime Boeing P-8A Poseidon lors d'une cérémonie au Museum of Flight. "En tant que nation maritime, la livraison du P-8A permettra à la Nouvelle-Zélande de maintenir une capacité de patrouille et d'intervention qui protégera et soutiendra l'application de la loi dans notre zone économique exclusive et dans l'océan Austral", a déclaré Sarah Minson, secrétaire adjointe par intérim à la livraison des capacités, ministère de la Défense de la Nouvelle-Zélande. " Le P-8A aidera également nos voisins du Pacifique Sud et fournira une capacité de recherche et de sauvetage à longue portée. "

Le gouvernement néo-zélandais avait conclu un accord avec l'U.S. Navy

Cette étape intervient quatre ans après que le gouvernement néo-zélandais ait conclu un accord avec l'U.S. Navy pour le P-8A.

"Les capacités inégalées de patrouille maritime multi-mission du P-8 permettront à la Nouvelle-Zélande d'étendre sa portée dans le Pacifique et au-delà", a déclaré Philip June, vice-président et directeur de programme, Programmes P-8. " La Nouvelle-Zélande rejoint huit autres clients mondiaux, dont l'Australie voisine, qui ont choisi ou exploitent déjà le P-8 et bénéficient grandement de ses capacités de surveillance maritime et de guerre à longue portée. " Boeing Defence Australia fournira des services de soutien à la flotte néo-zélandaise avec le soutien du programme international P-8.

Les trois autres avions P-8 de la Nouvelle-Zélande sont tous à des stades avancés de production et seront livrés en 2023. Les appareils remplaceront la flotte actuelle de six P-3K2 Orion de la Nouvelle-Zélande et seront basés sur la base de l'armée de l'air royale néo-zélandaise d'Ohakea.

La flotte mondiale de P-8 a accumulé de nombreuses heures de vol sans incident

À ce jour, la flotte mondiale de P-8 en service a accumulé plus de 450 000 heures de vol sans incident. Le P-8 est un avion à long rayon d'action de lutte anti-sous-marine, de lutte anti-surface, de renseignement, de surveillance et de reconnaissance capable de mener des opérations de grande envergure, maritimes et littorales. En outre, le P-8 effectue des missions humanitaires et de recherche et de sauvetage dans le monde entier.

En tant que société aérospatiale mondiale de premier plan, Boeing développe, fabrique et entretient des avions commerciaux, des produits de défense et des systèmes spatiaux pour des clients dans plus de 150 pays. En tant que premier exportateur américain, l'entreprise tire parti des talents d'une base de fournisseurs mondiaux pour faire progresser les opportunités économiques, la durabilité et l'impact communautaire. L'équipe diversifiée de Boeing s'engage à innover pour l'avenir, à mener avec durabilité et à cultiver une culture basée sur les valeurs fondamentales de l'entreprise que sont la sécurité, la qualité et l'intégrité.