Boeing double ses achats de carburant aviation durable

Boeing achète du carburant durable

Boeing a conclu des accords pour acheter 21,2 millions de litres de carburant aviation durable mélangé (SAF) produit par Neste, le premier producteur mondial de SAF, pour soutenir ses opérations commerciales aux États-Unis jusqu'en 2023. Ces accords font plus que doubler l'approvisionnement en SAF de la société depuis dernière année.

"Nous démontrons notre engagement à réduire notre empreinte carbone et à catalyser l'industrie des SAF", a déclaré Sheila Remes, vice-présidente de Boeing chargée de la durabilité environnementale. " Cet approvisionnement en SAF représente 25 % des besoins totaux en carburéacteur de Boeing pour l'année dernière, y compris nos vols de production, de livraison, de Boeing ecoDemonstrator et de Dreamlifter, et nous visons à augmenter cette part dans les années à venir. "

Les accords d'achat comprennent la fourniture de Neste MY Sustainable Aviation Fuel™ qui est mélangé avec du carburéacteur conventionnel selon un ratio de 30/70 pour produire le SAF mélangé. Le Neste MY SAF est fabriqué à partir de déchets et de résidus de matières premières 100 % renouvelables, comme l'huile de cuisson et les déchets de graisse animale, et répond à des critères stricts de durabilité.

EPIC Fuels et la société Signature Aviation fournissent du SAF à Boeing

EPIC Fuels et la société Signature Aviation fourniront 2,3 millions de gallons et Avfuel 300 000 gallons de ce SAF mélangé pour le programme d'essais en vol Boeing ecoDemonstrator et les sites commerciaux de la société dans l'État de Washington et en Caroline du Sud.

Boeing achète également 3 millions de gallons supplémentaires du même mélange SAF à EPIC Fuels et Signature Aviation, générant ainsi des crédits de réduction des émissions pour les livraisons commerciales, le Dreamlifter et les vols exécutifs. Ces avantages sont générés par un processus de comptabilisation et de réclamation qui remplace le carburéacteur de pétrole par du SAF dans les systèmes de ravitaillement en dehors de l'approvisionnement en carburant de l'entreprise.

Boeing vise 100% de SAF pour ses avions d'ici 2030

En 2021, Boeing s'est engagé à livrer ses avions commerciaux capables et certifiés pour voler avec 100% de SAF d'ici 2030. Le SAF réduit les émissions de CO2 jusqu'à 80 % au cours du cycle de vie du carburant avec la possibilité d'atteindre 100 % à l'avenir et est largement reconnu comme offrant le plus grand potentiel de décarbonisation de l'aviation au cours des 20 à 30 prochaines années

Fabriqué à partir de plusieurs matières premières, le SAF est certifié pour un usage commercial et peut actuellement être mélangé jusqu'à 50 % avec du kérosène traditionnel sans modification des avions, des moteurs ou de l'infrastructure de ravitaillement.