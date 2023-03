Bilan humain de la guerre en Ukraine : comment quantifier les pertes humaines ?

Comment définir les pertes réelles ?

Il est possible de réaliser des estimations à partir de données historiques, en utilisant des multiples de pertes à partir d'éléments connus, comme le nombre de véhicules détruits ou d'officiers tués. Lors de l'invasion soviétique de l'Afghanistan, l'URSS et ses supplétifs afghans ont subi 45.000 décès dont 3.000 officiers, et une estimation basse de 100.000 blessés (seuls les 53.000 blessés soviétiques sont connus), soit un total de 145.000 pertes (tués + blessés). Côté matériel, plus de 14.000 blindés, aéronefs et véhicules logistique sont perdus. On a donc un ratio de 50 pertes par officier tué, et 10 pertes par équipement détruit.

Or un travail d'analyse méticuleux est conduit par des communautés spécialisées dans la collecte massive des données disponibles de manière transparente : l'OSINT, acronyme de open source intelligence. Deux bases de données vont nous intéresser : la comptabilisation des officiers tués et celle des équipements perdus.